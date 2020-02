Tiefgarage bekommt endlich eine Rampe

Errichtung wurde im Stadtsenat beschlossen

Eine Entscheidung gibt es aber noch immer nicht, das Projekt hat sich verzögert. Ursprünglich hätte die Tiefgaragenrampe dieses Frühjahr fertig werden sollen. Nun will die Stadt nicht länger abwarten: Der Senat hat am Montag die vorgezogene Errichtung der Tiefgaragenrampe inklusive einer provisorischen Oberflächengestaltung beschlossen. „Die Rampe zur Schwarzstraße kommt jetzt doch schon früher und soll noch heuer umgesetzt werden. In der Nutzung der Fläche ist man nach der Errichtung immer noch flexibel“, erklärt ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs. Zwei Millionen Euro wurden für die Tiefgaragenerweiterung inklusive Rampe bereits im diesjährigen Budget einkalkuliert.