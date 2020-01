„Blackout“ nach einem Gewitter im Gegendtal

Seit 19.02 Uhr liegt das halbe Gegendtal im Dunkeln. So war Feld am See eine Zeitlang komplett finster. An der Störung könnte ein starkes Unwetter mit Regen und Blitzen schuld sein. Der Leiter der Netzführung von Kärnten Netz, Robert Schmaranz: „Derzeit sind noch 800 Haushalte ohne Strom. Unsere Leute arbeiten aber bereits daran.“