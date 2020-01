Hilflose Kätzchen mit Kaffee aus Eisfalle befreit

Als Ölarbeiter Kendall Diwisch vergangenen Mittwoch in der Provinz Alberta Brunnen inspizierte, stieß er auf das pelzige Trio, das am Eis angefroren war. „Ich habe diese drei Burschen auf einer der Nebenstraßen in der Nähe eines meiner Brunnen gefunden“, schreibt Diwisch auf Facebook. In einem Video, das er später ins Netz stellte, ist zu sehen, wie sich die erst wenige Monate alten Kätzchen am Boden zusammengekauern und miauen, als Diwisch sich ihnen nähert.