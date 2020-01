Kampf um Postfiliale: Bleiburg vor der Schließung

Bittschreiben zum Erhalt des Postamtes Bleiburg

Wirtschaftsreferent Daniel Wriessnig (VP) will nun mit einem „Bittschreiben zum Erhalt des Postamtes“ seinen Kampf um die Infrastruktureinrichtung starten. Adressiert ist das Schreiben an Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber und Ministerin Elisabeth Köstinger. Die wird wohl auch bald eine Unterschriftenliste der SP Bleiburg in ihrem Briefkasten haben. Die Listen liegen aktuell in der Gemeinde auf.