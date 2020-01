Eltern und Kinder in der Armutsfalle

Armutsgefährdet zu sein bedeutet, mit weniger als 1.280 Euro auskommen zu müssen. Armutsgefährdete Familien mit drei Kindern haben weniger als 3.072 Euro zur Verfügung. Es sind aber nicht etwa nur Personen betroffen, die keine Arbeit haben. Von den vielen tausend armutsgefährdeten Menschen bezogen 2018 „nur“ 13.180 Vorarlberger Mindestsicherung. „Es geht um deutlich mehr Menschen, und denen kann nicht vorgeworfen werden, sich in einer sozialen Hängematte auszuruhen“, betonte Michael Diettrich von der Armutskonferenz, der beim ÖGB-Neujahrsempfang mit anderen Experten zur aktuellen Situation in Vorarlberg referierte. Es geht um „Working Poor“ - also Menschen, die trotz Arbeit ihre Existenz nicht sichern können. Diettrich ärgert sich darüber, dass Arbeitslosen ständig unterstellt werde, dass sie nicht arbeiten wollen. „Für mich hat Arbeitslosigkeit mit fehlenden Jobs zu tun.“ Und tatsächlich standen mit Ende Dezember in Vorarlberg knapp 12.000 Arbeitssuchenden nur rund 2.600 offene Stellen gegenüber.