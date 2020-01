Berthold ließ sich Gesamtführung nicht nehmen

Einem dritten Rang ließ Skicross-Ass Fredi Berthold am Samstag beim Europacup in Villars (Sui) Platz vier folgen. „Alles in allem bin ich zufrieden“, zog der 28-jährige Gargellener Bilanz. „Allerdings wäre mehr möglich gewesen.“ Bereits am Dienstag geht es für den Montafoner weiter in Richtung Weltcup.