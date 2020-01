Thai-Prinzessin fegte über Parkett im Musikverein

Knallrot und unbeschwerter denn je zeigte sich Ex-Opernball-Organisatorin Desiree Treichl-Stürgkh, ihre Vorgängerin Elisabeth Gürtler griff mutig zu Violett. Noch-„Amtsinhaberin“ Maria Großbauer glitzerte in Smaragd am Arm ihres Philharmonikers Andreas Großbauer. Sicherheitshalber noch einen Orden in der Tasche - neben jenem am Revers - hatte Entertainer Harald Serafin. Auf Wunsch zeigte er ihn mit Stolz her.