Salzburg federführend an Rekord beteiligt

Dieses Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Nach 13-mal Edelmetall 2012 und zehnmal 2016 holte Rot-Weiß-Rot in der Schweiz heuer 16 Medaillen bei den Youth Olympic Games. Was einen Spitzenplatz im Medaillenspiegel für Österreich bedeutet. Anders als in der Vergangenheit zeichnete Salzburg federführend an der Rekordausbeute veranwtortlich, holte mit fünfmal Edelmetall ein knappes Drittel der Gesamtausbeute.