18-Jähriger muss brandneuen Schein gleich abgeben

Mit 165 km/h war ein 18-jähriger Türke am Samstag kurz nach Mitternacht auf der B311 bei St. Johann im Pongau unterwegs. Zulässig waren dort 100 km/h. Für den jungen Mann hatte die Kontrolle besondere Folgen: Seinen Probeführerschein besaß er erst seit drei Monaten. Die Beamten nahmen ihm die Lenkberechtigung an Ort und Stelle ab und beendeten die Fahrt.