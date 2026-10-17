18-Jähriger muss brandneuen Schein gleich abgeben

Für zwei Autofahrer endete eine schnelle Fahrt auf der B311 mit dem Verlust des Führerscheins. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde mit 165 km/h statt 100 erwischt. Wenige Stunden zuvor raste ein 25-Jähriger mit 144 km/h durch einen Baustellenbereich...
Mit 165 km/h war ein 18-jähriger Türke am Samstag kurz nach Mitternacht auf der B311 bei St. Johann im Pongau unterwegs. Zulässig waren dort 100 km/h. Für den jungen Mann hatte die Kontrolle besondere Folgen: Seinen Probeführerschein besaß er erst seit drei Monaten. Die Beamten nahmen ihm die Lenkberechtigung an Ort und Stelle ab und beendeten die Fahrt.
Mit 144 km/h durch Baustelle
Schon am Freitagabend hatten Polizisten auf der Umfahrungsstraße Bischofshofen einen 25-jährigen Serben gestoppt. In einem Baustellenbereich mit 80-km/h-Beschränkung wurde sein Pkw mit 144 km/h gemessen. Damit lag er 64 km/h über dem Limit. Auch dieser Führerschein wurde sofort abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.
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