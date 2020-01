Protestsong gegen Förderung für KTM-Museum

„Krone“-Bericht als Inspiration

Der „Krone“-Bericht darüber, dass im vom Land Oberösterreich unter Druck veröffentlichtem Förderantrag ausgerechnet die Seite mit dem Finanzierungskonzept und den Förderungsdetails fehlt, hat den Musiker zum Protestsong und zur Crowd-Funding-Initiative inspiriert: „Damit möchten wir diesen Skandal, der still und heimlich unter den Teppich gekehrt wurde, erneut beleuchten“, kündigen KD/E-5 an. Bei Croud-Funding auf „wemakeit.com“ können auch Belohnungen gekauft werden, wie etwa Protesttage im Tonstudio oder gar eine „Ankettung“ bei KTM in Mattighofen mit Versorgung vom KTM-Buffet.