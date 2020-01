Holzhaus in Sibirien ausgebrannt: Elf Arbeiter tot

Fünf Tote durch kochend heißes Wasser

Doch das ist nicht die einzige Schreckensmeldung aus Russland: In einer Herberge in Perm starben am Montag mindestens fünf Personen. Grund dafür war ein Bruch der Heißwasserleitung mitten in der Nacht. Kochend heißes Wasser überflutete die in einem Keller gelegene Herberge. Neben den fünf Todesopfern wurden mindestens drei weitere Personen mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus behandelt.