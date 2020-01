Drogenlenker ging auf Autobahn der Sprit aus

Hand- und Fußfesseln angelegt

Der 31-Jährige konnte festgehalten werden, er wehrte sich so heftig, dass ihm erst mit Einsatz von Körperkraft durch vier Beamte die Handfesseln angelegt werden konnten. Da er auch mit den Beinen herumtrat, wurden ihm zur Sicherung Fußfesseln angelegt. Danach wurde er in den Verwahrungsraum gebracht, wo er weiterhin schrie und um sich schlug. Über Anordnung der Staatanwaltschaft Wels wurde der 31-Jährige in die Justizanstalt Wels überstellt. Bei der Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt.