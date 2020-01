Ohne Helm unterwegs: Rodler (40) fuhr gegen Baum

In einer Gruppe fuhr am Samstag, gegen 14.30 Uhr, ein 40-jähriger Deutscher in der SkiWelt Wilder Kaiser auf der Rodelbahn „Hexenritt“. Plötzlich verlor er die Kontrolle über die Rodel und kam von der Fahrbahn ab. Der 40-Jährige fuhr daraufhin über ein steiles Feld und querte einen unteren Teil der Bahn nach etwa 40 Metern. Schlussendlich prallte der Deutsche gegen einen Baum.