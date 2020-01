Wolf-Umfrage: Weniger Rinder auf der Alm

Nach der Sichtung eines Wolfes im Skigebiet Dreiländereck sorgt die Rückkehr dieses Tieres für Gesprächsstoff. Im Dezember hat das Market Institut eine Meinungsumfrage in Kärnten und Osttirol gestartet. „Das Ergebnis wird uns Professor Werner Beutelmeyer vorstellen“, so Josef Obweger zur „Krone“, der heute bis zu 400 Almbauern in Klagenfurt erwartet.