Drahtzieher von brutaler Home Invasion verurteilt

Der mutmaßliche Drahtzieher einer brutalen Home Invasion in Wels ist am Donnerstag im Landesgericht Linz rechtskräftig zu drei Jahren Haft, davon zwei bedingt, verurteilt worden. Die Geschworenen befanden ihn schuldig, die Ausführenden mit einer Erpressung und einem Raub beauftragt zu haben, nicht aber mit einer erpresserischen Entführung, die ihm die Staatsanwaltschaft auch zur Last gelegt hatte.