Vater verkaufte von Sohn erbeutete Bitcoins: Haft!

Der Vater soll versucht haben, aus der Beute 19 Bitcoins zu verkaufen, was bei vier gelang. Der Kurs für einen Bitcoin lag damals bei 5000 Euro. Der Mann war geständig. Er will zumindest zu Beginn nicht geglaubt haben, dass sein Sohn an der Home Invasion beteiligt war, obwohl dieser damals bereits gesucht wurde.