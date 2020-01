In Baumgartenberg sind Biber zum Abschuss frei

Vorsicht Falle! Das gilt in Baumgartenberg für die immer größer werdende Biberpopulation. Weil die Nager nun sogar den Machland-Damm bedrohen sollen, erlaubt die Bezirkshauptmannschaft Perg wegen Gefahr in Verzug das Aufstellen von Fallen. Tappt ein Biber in die Fangvorrichtung, darf er binnen einer Stunde auch getötet werden.