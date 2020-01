„Resident Evil 3“: Jill begegnet ihrer Nemesis

20 Jahre nach der Veröffentlichung von „Resident Evil 3: Nemesis“ bringt Capcom am 3. April eine Neuauflage seines Survival-Horror-Klassikers auf PC (via Steam), PS4 und Xbox One. „Resident Evil 3“ erzählt die Geschichte von Jill Valentine und ihrer Flucht aus Raccoon City. In einem neuen Trailer begegnet sie ihrer Nemesis.