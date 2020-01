Schwerpunkt liegt ganz auf Arbeit und Standort

In Linz beginnt’s! Das gilt auch für die Bezirks-Tour von LH Thomas Stelzer, ÖVP-Landtagsklubchefin Helena Kirchmayr und weiteren VP-Spitzenpolitikern. Quer durch das Land werden in den kommenden Wochen Betriebe besucht: „Wir legen 2020 ganz bewusst einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Arbeit und Standort“, erklärt Stelzer. Grund: Nach einer langen Phase der Hochkonjunktur verlangsamt sich die europäische Wirtschaft.Betriebe könnten wegziehen.„Wir wollen, dass die Unternehmen bei uns weiter investieren und für Beschäftigung sorgen. Das schafft Wohlstand und soziale Sicherheit“, verweist der LH auf einige bereits in die Wege geleitete Initiativen.