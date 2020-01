Dreifachsieg der Adler beim Heimspringen

Das war eine Machtdemonstration. Schon nach dem ersten Durchgang lag ein Österreicher-Trio in Front. Was auch am Ende so bleiben sollte: Der Tiroler Clemens Leitner siegte mit überlegenen Bestweiten vor dem Seekirchner Stefan Huber, der bei der Tournee mittels Sturz noch für einen Schreckmoment gesorgt hatte. Dritter wurde mit Clemens Aigner ebenso ein Tiroler.