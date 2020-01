Alko-Lenker macht sich nach Unfall aus dem Staub

Ein Fall von Fahrerflucht beschäftigte am Montagabend die Polizei im Tiroler Oberland! Ein zunächst unbekannter Autolenker krachte in Imst in einem Kreisverkehr gegen den Wagen einer Frau (47) und suchte daraufhin das Weite. Kurze Zeit später konnte der Verdächtige - ein Türke (33) - gefasst werden. Er war betrunken.