„Gefährdung“: Rom weist marokkanischen Imam aus

Italien hat erstmals im neuen Jahr einen Ausländer wegen möglicher Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ausgewiesen. Wie das Innenministerium in Rom am Samstag laut Kathpress mitteilte, handelt es sich um einen aus Marokko stammenden Imam, der zuletzt in Padua lebte. Dieser sei von Bologna aus nach Casablanca ausgeflogen worden.