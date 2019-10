Trump verkündet „feigen“ Tod von IS-Chef Baghdadi

Irakischer Geheimdienst verriet USA Aufenthaltsort

Die US-Soldaten hielten sich laut Angaben des US-Präsidenten etwa zwei Stunden in dem Anwesen auf. Dabei hätten sie wichtiges Material gefunden, darunter die „Zukunftspläne“ des IS. Eine türkische Zeitung berichtete, dass der Terroranführer erst zwei Tage zuvor in dem Versteck in Barischa angekommen war. Das US-Militär habe den Aufenthaltsort Baghdadis vom irakischen Geheimdienst erfahren, teilten am Sonntag irakische Sicherheitskräfte in Bagdad mit