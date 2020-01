Arzt-Appell: Rodelspaß niemals ohne Helm starten!

Zehn Rodelunfälle verzeichnete die Leitstelle Tirol am 1., 2. und 3. Jänner des neuen Jahres. Allein die Bergrettung Kufstein musste am Neujahrstag zwei verletzte Rodler auf der Bahn von der Kalaalm versorgen. „An diesen Tagen sind einfach mehr Sportler unterwegs“, sucht Unfallchirurg Matthias Haselbacher nach einer Erklärung für die Kumulierung. Nach seinen Erfahrungen werden die unteren Extremitäten wie Sprunggelenk und Unterschenkel am häufigsten in Mitleidenschaft gezogen, wenn eine Schlittenfahrt abrupt mit einem Sturz endet. „Wir haben viele Patienten, die mit dem Fuß irgendwo hängen geblieben oder gegen einen Zaunpfosten gefahren sind“, weiß Haselbacher. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit breche dann der Unterschenkel. Das Tragen von schweren Bergschuhen würde einen gewissen Schutz bieten – in erster Linie für die Sprunggelenke.