Bekannten in Wohnung überfallen: Drei Festnahmen

Beamte des Landeskriminalamts Wien haben im Verlauf der vergangenen Wochen drei Täter eines jungen Quartetts festgenommen, das am 24. Oktober einen 22-Jährigen in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt überfallen, geschlagen und ausgeraubt hatte. Die vierte Person, eine 18-jährige Frau slowakischer Herkunft, wurde bereits Ende November gefasst.