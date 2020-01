Umstrukturierung: Notrufsystem mit Verspätung

Die Polizeidirektion wird aufgestockt

Jetzt ist es aber auch in Kärnten so weit. „Wir wollen im Oktober mit der Umsetzung beginnen“, verrät Rainer Dionisio, Sprecher des Landespolizeikommandos Kärnten. Konkret werden die zehn Stadt- und Bezirksleitzentralen zu einer Landesleitzentrale zusammengefasst. Für diese Zentrale wird die Polizeidirektion in Klagenfurt um eine Ebene aufgestockt.