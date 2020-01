Urlauberautos krachten auf Bundesstraße ineinander

Erheblicher Sachschaden an allen vier Autos

Durch den Unfall wurden der 35-jährige Deutsche und seine Lebensgefährtin sowie der 54-jährige Belgier und seine Ehefrau erheblich verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. An allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.