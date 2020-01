Jahr beginnt mit zwei Bürgermeisterwechsel

Gleich zwei rote Bürgermeister traten mit Jahreswechsel zurück: In Bad Goisern verabschiedete sich Peter Ellmer in die Pension. In Bad Ischl ist seit vorgestern die Ära Hannes Heide vorbei. Heute, Donnerstag, soll Lebensgefährtin Ines Schiller vom Gemeinderat zur Nachfolgerin des EU-Parlamentariers gekürt werden.