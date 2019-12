Sportlerin des Jahres erstmals aus Salzburg

Kaum zu glauben, aber wahr: Trotz Blütezeit um die Jahrtausenwende sind kaum Salzburger in den Siegerlisten der Leichtathletenwahl des Jahres zu finden. Einzige Ausnahme bislang: Ex-Union-Athlet und Wahl-Salzburger Roland Schwarzl gewann die Herrenwahl 2004, nachdem der gebürtige Osttiroler im Olympia-Zehnkampf in Athen Platz zehn belegt hatte. Umso erfreulicher ist daher das Ergebnis 2019 aus Salzburger Sicht: Da gewann mit Nachwuchsass Ingeborg Grünwald (Union) erstmals eine Salzburgerin die Mädchenwahl, löste Vierfachsiegerin Sarah Lagger (Dritte bei den Damen) ab. Grünwald hatte 2018 mit Weitsprung-Bronze bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires überrascht, landete bei der U20-EM in Schweden heuer auf Rang fünf.