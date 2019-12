Haftprüfungen mittels Video: Politische Diskussion

Lösungsansatz wird etwa in Salzburg schon umgesetzt

„Die Insassen könnte man allerdings zu jeder Haftprüfung via Videokonferenz hinzuschalten. Sie würden somit in der Anstalt bleiben, was hilfreich wäre“, sagen die Gewerkschafter Oliver Wille und Erich Kleinhans. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, der in anderen Justizanstalten wie Salzburg bereits umgesetzt wird. Zudem sei bereits in jeder Anstalt und in jedem Gericht ein Videokonferenzraum vorhanden.