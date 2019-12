„Mehr Priester allein füllen keine Kirchen“

Beim Blick zurück auf das Jahr 2019 hat zuletzt das Thema Zölibat wieder für viel Gesprächsstoff gesorgt. Der neue Bischof von Kärnten hat sich für die Abschaffung ausgesprochen. Glauben Sie an ein Ablaufdatum?

Durch die Amazonas-Synode ist viel in Bewegung gekommen. Ich glaube, dass der Weg, verheiratete Personen zu weihen, in Zukunft auch für Europa ernsthaft zu erwägen ist. Es braucht aber geduldige Schritte. Man darf sich dadurch nicht die Lösung aller Probleme erwarten. Ich kenne viele Pfarren in Tirol, in denen ein Priester da ist und auf schöne Weise Messe gefeiert wird. Trotzdem sind wenige Leute in der Kirche. Mehr Priester allein werden die Kirchen nicht füllen. Die größte Herausforderung der Kirche ist nicht der Umgang mit dem Zölibat, sondern die Aufgabe, den Glauben in den Menschen zu wecken und das Evangelium in verständlicher Weise zu vermitteln.