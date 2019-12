Tirols Touristiker für Wintersaison zuversichtlich

Bester Saisonstart in der Region Kitzbühel

Der Start in die Saison verlief in den meisten Regionen gut. Tirolweit wurden im November 407.000 Ankünfte und 1,1 Mio. Nächtigungen gezählt. Damit liegt man auf dem Niveau des Vorjahres mit einem leichten Minus. Zu den Ausnahmen gehört die Region Kitzbühel. Diese jubelt über das beste November-Ergebnis seit Aufzeichnungsbeginn (+ 16 % Nächtigungen). Tourismus-Obfrau Signe Reisch sieht darin eine Bestätigung für den frühen, aber nicht unumstrittenen Start des Skibetriebes.