Backofen als Heizung genutzt? Sechs Tote bei Brand

Das Feuer war im Bereich eines Backofens in einer der Wohnungen im Erdgeschoß ausgebrochen. Weil die Bewohner die Backöfen immer wieder als Heizungen benutzten - in Las Vegas lagen die Tiefsttemperaturen am Samstag bei vier Grad Celsius -, könnte das den Brand ausgelöst haben. Backöfen seien aber dafür nicht gemacht, erinnerte die Feuerwehr nach dem Drama, sie könnten überhitzen und Feuer fangen.