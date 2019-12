Alkolenkerin (59) raste nach Kollision davon

Die 59-jährige gebürtige Lienzerin, die derzeit in Innsbruck wohnhaft ist, war am Samstag gegen 10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Felbertauern Bundesstraße in Fahrtrichtung Lienz unterwegs. Im Gemeindegebiet von Oberlienz überholte die Frau eine vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne. Eine 44-jährige Osttirolerin, die der 59-Jährigen entgegenkam, konnte ihr Auto gerade noch verreißen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. So kam es zum Glück nur zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Trotzdem raste die 59-Jährige davon und beging Fahrerflucht. Ein unbeteiligter Zeuge konnte das Fahrzeug verfolgen und anhalten bzw. gemeinsam mit weiteren Zeugen eine neuerliche Inbetriebnahme des Fahrzeuges verhindern. Bei der im Anschluss durchgeführten Atemalkoholmessung konnte bei der Frau eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen, des weiteren wird diese wegen diverser Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz sowie wegen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.