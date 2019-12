Rodelvergnügen trotz Föhn im Sellrain

Vor Einbruch des Tauwetters war die Bahn in perfektem Zustand. Kein Wunder: Der überwiegende Teil der Strecke liegt derzeit im Schatten und der oberste Bereich befindet sich über der 2000-Meter-Grenze. Laut Auskunft des Wirts am Donnerstag konnte noch gut gerodelt werden, auch am Freitag war die Rodelbahn laut Almhomepage geöffnet. Je nach Wetterentwicklung sollte man jedenfalls den Schlitten dabei haben oder einfach eine prächtige Winterwanderung in den Sellrainer Bergen genießen.