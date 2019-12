Neuer Chef für Spittaler Polizisten

Werner Mayer kehrt als Bezirkspolizeikommandant in jene Region zurück, in demseine Polizeilaufbahn 1990 begonnen hat.Der heute 53-jährige Familienvaterversah damals in Heiligenblut Dienst.Als neuer Vorgesetzter von 158 Polizistinnen und Polizisten sei es Mayer vorerst wichtig, Abläufe und Gegebenheiten im Bezirk sowie seine Mitarbeiter kennenzulernen.Hauptaugenmerk werde vor allem auf Kriminalprävention gelegt.