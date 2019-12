Kellerbrand Klagenfurt: Brandstifter festgenommen

Ausgeforscht werden konnte ein 20-jähriger Brandstifter, der Ende November einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt verursacht hatte. Drei Verletzte, ein verrauchtes Stiegenhaus und verbrannte Matratzen waren die Bilanz des Feuers. Acht Bewohner mussten über eine Leiter in Sicherheit gebracht werden. Der 20-Jährige ist geständig und wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.