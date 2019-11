Bewohner über Leiter in Sicherheit gebracht

Nicht nur die Berufsfeuerwehr stand bei dem Brand im Einsatz: Auch die Freiwilligen Feuerwehren St. Ruprecht und Ebenthal mussten ausrücken. Aus unbekannter Ursache war es in einem Mehrparteienhaus am Stadtrand von Klagenfurt zu einem Feuer gekommen. Mehrere Matratzen und Wohnungstüren, die in einem öffentlichen Raum im Keller gelagert waren, hatten zu brennen begonnen.