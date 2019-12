Fonduegabeln gestohlen und Adventkranz beschädigt

Ein kurioser Vorfall hat sich in der Nacht auf vergangenen Freitag in St. Johann in Tirol ereigent. Ein bisher unbekannter Täter stahl zunächst Fonduegabeln und brach dann in die Volksschule ein, wo er einen Adventkranz sowie das Gehäuse eines Computers samt Maus beschädigte. Die Polizei sucht Zeugen.