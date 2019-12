Vandalen stachen bei zwölf Fahrzeugen Reifen auf

Die unbekannten Täter hatten es auf Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen abgesehen, sie schlugen in der Hans-Maier-Straße zu. Mit einem spitzen Gegenstand stachen sie bei zwei Pkw mit deutschem Kennzeichen die Reifen auf. Im Zuge einer Nachschau im Nahebereich konnten zehn weitere Pkw mit ausländischem Kennzeichen vorgefunden werden, bei denen teilweise an zwei, jedoch zumindest an einem Reifen die Luft ausgelassen wurde.