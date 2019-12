Sturm in Island: Ein Toter (16), 20.000 ohne Strom

In Island hat ein ungewöhnlich heftiger Wintersturm ein Todesopfer gefordert. Bei dem Toten handelt es sich um einen 16-Jährigen, dessen Leiche am Freitagabend in einem Fluss in einer abgelegenen nordisländischen Gegend gefunden wurde. Durch das Unwetter mussten außerdem mehr als 20.000 Menschen stundenlang ohne Strom ausharren.