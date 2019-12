Unfälle auf Schneefahrbahn: Mehrere Verletzte

Unfall in Osttirol

In Matrei stürzte indes am Freitag in den frühen Morgenstunden ein Pkw-Lenker mit seinem Auto in die Isel. Der 60-jährige Einheimische hatte noch einmal Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Das Video zur Bergung teilte die ÖAMTC-Flugrettung.