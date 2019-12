Almin (15) braucht dringend eine Treppen-Raupe

Mit Rollstuhl in den 3. Stock

Doch die ehemalige Bäckerei-Fachverkäuferin ist eine starke Frau, die ganz für ihren Sohn da ist, ihm zu Trinken gibt, ihn füttert, badet und wickelt. Die größte Last bedeutet für sie aber, den 50 Kilo schweren Sohn samt 30-Kilo-Rollstuhl über die Treppe zur Wohnung in den 3. Stock zu bringen. Naime: „Wir bräuchten dringend eine Treppen-Raupe, doch die kostet 4300 Euro - das können wir uns allein nicht leisten.“