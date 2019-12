„Pet Buddies“ fördert Freundschaft zu Tieren

Zur Zeit nur in und um Innsbruck

Derzeit nehmen nur Schulen aus Innsbruck und Umgebung am Projekt teil. Geisler erläuterte: „Der städtische Bereich ist insofern etwas wichtiger, weil die Kinder dort die wenigsten Berührungspunkte mit Tieren und daher oft ein verzerrtes Bild vom richtigen Umgang haben.“ Andere Standorte werden bereits in Betracht gezogen, der Verein kann aber immer von Schulen für Vorträge und Workshops gebucht werden.