Budget und Mindestlohn vor der Wahl

Mit dem neuen Besoldungsrecht betritt das Burgenland einmal mehr Neuland. Betroffen sind davon all jene, die ab dem 1. Jänner 2020 in den Landesdienst eintreten. Alle anderen können in das neue Gehaltssystem wechseln. Das betrifft 2000 Landesbedienstete und etwa 2050 Mitarbeiter der KRAGES.