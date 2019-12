Elektroautos sind besser fürs Klima als angenommen

Nach aktuellen Berechnungen des schwedischen Umweltinstituts IVL fallen in der Akku-Produktion zurzeit zwischen 61 und 106 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde Kapazität an, je nachdem welcher Energiemix verwendet wird. Vor zwei Jahren hatte das IVL in einer viel beachteten und umstrittenen Studie noch mit 150 bis 200 Kilogramm gerechnet.