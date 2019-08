Wie gut ist welche Antriebsart für das Klima?

In Österreich ist der Anteil an erneuerbaren Energien mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland (72 Prozent laut Statistik Austria 2017). Daher kann man davon ausgehen, dass Elektroautos im Vergleich zu Benzinern hierzulande bereits nach gut 80.000 Kilometern günstiger sind, im Vergleich zu Dieseln ab 130.000 Kilometern. Und nach 24.000 bzw. 58.000 Kilometern übertreffen sie sogar Erdgas- und Wasserstoffautos.