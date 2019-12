Internationaler Drogenring in Kärnten gesprengt

„Zwischen Mai und November 2019 wurden 16 Männer festgenommen, die Teil der kriminellen Vereinigung waren. 15 Personen sitzen aktuell noch in U-Haft“, bestätigt Gottlieb Türk, Chef des Landeskriminalamtes Kärnten. Es handle sich um elf Österreicher, drei Bosnier und zwei Slowenen, die drei Jahre lang im großen Stil in Kärnten mit Drogen gehandelt haben. Vor allem Kokain stand bei den Kriminellen auf der Liste, aber auch Cannabis und Heroin brachten die Männer in Umlauf. Die Verdächtigen sind zwischen 21 und 59 Jahre alt.