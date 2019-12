Bewaffneter Räuber stürmt Bankfiliale in Linz

Achtung in Linz-Urfahr: Ein Bankräuber ist seit etwa 9.30 Uhr auf der Flucht, nachdem er die Raiffeisen-Filiale in der Altenberger Straße neben dem Auhof-Gymnasium gestürmt hatte. Er ist mit einer Pistole bewaffnet! Der Räuber dürfte verräterische rote Farbe abbekommen haben, da das Alarmpaket in seinen Händen losgeangen war und die Beute rot eingefärbt hatte.