Mann (32) rammt nach Verfolgungsjagd Polizeiautos

Es sind Szenen, die eher nach Wildem Westen als nach Wörgl klingen: Am frühen Mittwochnachmittag entdeckt eine Polizeistreife einen ihnen bekannten Einheimischen hinter dem Steuer eines Fahrzeugs - einzig, der Mann besitzt gar keine Lenkerberechtigung. Die Beamten wollten ihn daraufhin natürlich kontrollieren, was bei dem 32-Jährigen offenbar alle Sicherungen durchbrennen ließ. Just als die Polizei nämlich auf ihn zukam, trat der Mann aufs Gaspedal.